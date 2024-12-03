綠委：沒有要廢除死刑 盼建立終身監禁不得假釋制度

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民團3日將在凱道發起反廢死白玫瑰活動。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，死刑合憲，國家沒有要廢除死刑，呼籲在野立委不要一再消費死刑，而立法院應完備法制，包括修法建立終身監禁不得假釋制度等。

被害人權益相關團體及被害者家屬今天將在凱道舉辦「只有愛如故，追思白玫瑰」活動，拒絕廢死大法官。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，對媒體回應上述議題。

吳思瑤說，根據憲法法庭判決，死刑是合憲的，因此國家不會廢除死刑，而死刑合憲判決出爐後，立法院要做的事情應該是修法完備法制。

吳思瑤表示，相關修法包括杜絕不應當存在的冤獄、抑止所有罪犯逃脫刑責、建立終身監禁不得假釋的制度等，讓犯罪者獲得應有的懲治，保障受害人及其家屬，立法院應趕快修法減緩社會不安、補強制度，而非進行政治操作。

民進黨團書記長蔡易餘說，根據憲法法庭判決，死刑仍然存在，因此就沒有反廢死的概念，但大家要關注死刑成立的要件下，哪些程序要注意，包括是否有人會假借自己有精神缺陷，藉此逃過死刑等，這要予以遏止。

此外，媒體持續關注國民黨立委陳玉珍、翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」，最快6日立法院會可以一讀付委。

據「兩岸人民關係條例」第9條之3，「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。」此條文被視為「吳斯懷條款」。

吳思瑤說，國民黨狐狸尾巴露出來了，鼓勵退將可以通敵、媚共，這不符合台灣民意，這應當是國民黨中央的意志與指令，才讓這樣一個法案被推出來。

吳思瑤指出，民眾也可以注意，立法院司法及法制委員會5日將排審反年改法案，若將其與「吳斯懷條款」擺在一起看，一方面往反改革的路上前進，另一方面又鼓勵領高額退休俸的退將或文官去媚共，這樣說得通嗎。

另外，馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。

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吳思瑤受訪再度提到，台灣是台灣、中國是中國，台灣隊就是台灣隊，不是中國台北，而且這不是用語的問題，而是清楚國家認知問題。台灣人民雖然不認同宋思瑤的言論，但還是友善以待，因為這就是台灣社會的包容與自由。她也質疑，馬英九基金會沒有做好功課，馬辦的發言顯示也是統戰在地協力者。

吳思瑤也說，健健康康的兩岸學術交流，當然都歡迎，但是要來吃台灣的豆腐、冠上統戰，這樣的政治操作就非常不樂見。（編輯：翟思嘉）1131203