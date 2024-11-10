基隆路地下道因施工塞車 交通快打5警15義交疏導

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市基隆路地下道昨天深夜大塞車近1小時，台北市議員陳宥丞要求台北市政府檢討。北市警方今天表示，因施工封路，獲報後便啟動交通快打，共計5警和15名義交在場疏導。

民眾黨市議員陳宥丞昨天深夜透過臉書表示，接獲民眾陳情稱原本短短3分鐘車程的基隆路地下道大塞車，許多車輛受困達1小時動彈不得，深夜有家歸不得、有路出不去。

對此，台北市警察局信義分局今天透過新聞稿表示，針對信義路、基隆路口因道路施工致車流壅塞一事，經查為基隆路二段進行路基改善工程，於昨晚11時至今晨6時封閉基隆路（光復至信義）往北全線車道，並調撥往南一線車道給往北車輛行駛。

信義分局說，獲報上述情況後，立即啟動交通快打，於昨晚10時55分由交通組長率員警共計5人到場協助，另現場也有15名義交在場疏導。

同時，通知交控中心加長信義基隆路口往南沿線綠燈號誌秒數，另請警廣及交控CMS顯示資訊，協助宣導駕駛改道行駛並配合員警指揮。

信義分局說，至今天凌晨零時許，事發地車流恢復正常，並由線上警力持續監控。（編輯：方沛清）1131110