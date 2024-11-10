北市基隆路地下道塞車長達1小時 議員質疑施工封路所致

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北10日電）台北市議員陳宥丞指出，昨晚11時許大量汽車塞在基隆路地下道動彈不得，長達1小時，部分駕駛不耐等候下車走路，甚或氣到拍打車輛洩憤，質疑為施工封路所致。

台北市新建工程處工務科為更新路面，7日起每天晚間11時至隔天凌晨6時，依序封閉基隆路2段（和平東路3段至信義路4段）部分路段車道，施工路段前後路口皆派駐義交引導行駛對向調撥車道。

不過，對於昨天晚間為何引發基隆路地下道大塞車，工務科截至截稿前未做出說明。

民眾黨議員陳宥丞昨天深夜透過臉書表示，民眾陳情原本短短3分鐘車程的基隆路地下道大塞車，許多車輛受困達1小時動彈不得，深夜有家歸不得、有路出不去。

陳宥丞指出，部分民眾因等候過久，下車在車道間行走，還有人生氣大叫和拍打車輛洩憤，甚至連多元計程車平台系統都因異常停留過久，特地發送訊息確認旅客安全，民眾還反映隧道內不見台北市政府提供任何交通疏導措施。

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陳宥丞說，影像監視系統顯示疑似施工單位封路，不論是否有其他不可抗力因素，市府都不應放任車輛卡在地下道動彈不得，若有公共安全危險或救護需要，恐怕會延伸不可忽視的公安問題。

他說，已通報警察局及交通局等相關局處派員處理，也要求提供書面報告釐清原因，若屬施工原因，必須檢討交通維護計劃或是否正確落實，若為不可抗力，應即時調度警力及交通維護疏導措施，避免再次發生。（編輯：蕭博文）1131110