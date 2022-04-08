隧道火燒車怎麼辦？逃生5步驟報你知[影]

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隧道內發生火災時不但會快速升溫，濃煙也不易消散，增加逃生難度。圖為2017年雪山隧道接近宜蘭出口發生火燒車事故，所幸車上4名乘客逃生，無人受傷。（新北市消防局提供）

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（中央社網站8日電）國道5號雪山隧道內今天發生火燒車事件，雙向車道一度禁止通行。由於隧道是封閉空間，發生火災時不但會快速升溫，濃煙也不易消散，增加逃生難度。究竟第一時間該怎麼做？可以直接下車逃跑嗎？根據高公局與公路總局的隧道火災逃難須知，與火災的相對位置不同，會有不同應對方法，請看以下整理：

在火災上游或現場

1. 【停】

車輛迅速往隧道兩側停靠，讓出通道以利救災車輛進入

2. 【熄】

停車熄火，鑰匙留在車上，車門勿上鎖，以利救災時移車

3. 【跑】

帶貴重物品逃跑，可按下最近的消防栓警鈴，讓行控中心得知通報位置，並依避難方向燈或隧道廣播指示，往遠離火源的方向逃生。若不知道火源位置，請往車輛行駛的反方向離開。此外，因黑煙多分布在較高處，逃生時應盡量壓低身形

4. 【避】

進入最近的避難聯絡通道（每隔350公尺有一處），進入後勿隨意打開防火門，避免濃煙進入

5. 【撥】

通報相關單位，在避難聯絡通道內拿起緊急電話聽筒即可聯絡交控中心，也可以手機撥打119、行控中心1968，聽取指示

隧道安全設施示意圖。（圖取自交通部高公局網頁freeway.gov.tw）

影片來源：freewaygov

在火災下游

如發現後方車輛發生火災，應立即駛離，不可停車或減速觀看，並在安全的情形下通報救援單位。

上路前該知道的事

為即時掌握緊急狀況，高公局指出，在進隧道前可以將收音機調至警察廣播電台，以得知路況與最新消息。

若車道管制號誌顯示紅色「X」符號，表示禁止行駛。（圖取自交通部高公局網頁freeway.gov.tw）

此外，在隧道入口處及隧道內車道上方設有多組車道管制號誌，以及資訊可變標誌，會依據隧道內狀況（如施工、事故等）告知駕駛人各車道是否暢通，如車道管制號誌顯示紅色「X」符號，表示該車道前方有狀況，禁止行駛，駕駛人須依資訊可變標誌的指示因應。

圖為資訊可變標誌。（圖取自交通部高公局網頁transport-curation.nat.gov.tw）

高公局說明，雪山隧道內火燒車事件大多是車輛故障導致，因此呼籲駕駛平時就要注意車輛保養，如果車齡較高，更應加強保養及定期檢驗。另外，在上路前應檢查五油（燃料油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水），降低故障機率。（編輯：高華謙）1110408