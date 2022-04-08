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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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雪隧火燒車撲滅無人傷 南北向車道陸續恢復通行【更新】

2022/4/8 09:16（4/8 10:16 更新）
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國道5號北上17.6公里處（雪山隧道內）8日上午8時34分發生自小客車自燃事件，所幸男駕駛及時逃出車外；經消防員撲滅火勢，清理現場後，隧道已恢復通行。（國道警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月8日
國道5號北上17.6公里處（雪山隧道內）8日上午8時34分發生自小客車自燃事件，所幸男駕駛及時逃出車外；經消防員撲滅火勢，清理現場後，隧道已恢復通行。（國道警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月8日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）國道5號北上17.6公里處（雪山隧道內）今天上午8時34分發生自小客車自燃事件，一度封閉隧道雙向車道，經消防員撲滅火勢後，無人受傷，隧道已恢復通行。

宜蘭縣消防局表示，上午8時34分，國5北上17.6公里處一輛自小客車不明自燃，派遣救災人車前往救援。火勢在上午8時51分撲滅，無人傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

警消指出，自燃的自小客車男駕駛所幸及時逃出車外。

交通部高速公路局北區養護工程分局坪林交通控制中心表示，這起事件發生後，一度管制封閉雪山隧道雙向車道；經清理現場後，上午9時13分雪隧南下車道先恢復通行，北上車道也在上午9時41分恢復通行。（編輯：李錫璋）1110408

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