南橫公路中斷13年 預計4月底有條件通車

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（中央社記者余曉涵高雄6日電）南橫公路在98年莫拉克風災後受創嚴重，公路總局積極修復，終於到最後一哩路。公路總局長陳文瑞今天說，目前尚未通車的天池到向陽路段，已達安全通車條件，預計4月底有條件通車。

南橫公路在民國98年的莫拉克風災受創嚴重，交通部公路總局經歷13年陸續修復南橫公路道路，終於在今年邁向最後一哩路。

交通部公路總局長陳文瑞今天接受媒體聯訪表示，南橫公路在莫拉克風災後，經過13年的施工努力，逐段修復，從104年的寶來修復到桃源，106年的勤和到復興路段，109年梅山口到天池，現在南橫公路已經可以開放到天池路段。

陳文瑞說，經過施工團隊努力，目前尚未通車的是天池隧道到向陽口路段，在今年4月已經達到可以安全通車的條件，但因為目前南橫公路屬於臨時便道，因此梅山口到天池以及未來的天池到向陽路段，都將是有條件通車，有限定時段跟車種管制，不過4月通車以後，就可以沿著南橫公路，一路從高雄到台東。

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公路總局指出，未來梅山口到向陽路段，開放早上7時到下午2時讓民眾自由進出，下午2時後一般用路人只出不進，下午3時後從大關山隧道兩端保全進行疏導一般用路人車離開梅山口到向陽路段的管制路段，下午5時梅山口到向陽路段全線淨空，而每週二及週四則列為道路管制日不開放通行。

為了確保南橫公路的交通安全，陳文瑞說，沿路都有設置管制點、利用車牌辨識讓公路總局可以掌握通過的車輛在哪個區段，若有壅塞情形或者路線阻礙等，也都會在更外圍的地區，將交通資訊告知民眾。（編輯：陳政偉）1110406