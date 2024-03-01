更多編輯台推薦新聞：
嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元
國際

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

孟加拉首都高級社區大火 至少43死數十傷

2024/3/1 06:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社達卡29日綜合外電報導）孟加拉首都達卡（Dhaka）一處高級社區的7層樓建築物今晚發生大火，衛生當局表示至少43人罹難，另有數十人受傷。

孟加拉衛生部長沈恩（Samanta Lal Sen）訪視達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）和旁邊一家燒燙傷醫院後告訴法新社：「目前為止已有43人死於這場火災。」

沈恩還說，至少40名傷者在達卡市主要燒燙傷醫院接受治療。

消防局官員希哈布（Mohammad Shihab）表示，火災始於當地時間下午9時50分，起火點在達卡市貝里路（Bailey Road）一家熱門印度香飯餐廳，火勢迅速向上蔓延，導致多人受困，消防人員在2小時內將大火控制下來。

消防局發聲明表示，共有75人獲救生還。

起火建築物內主要是餐廳，還有幾家衣飾和手機店。

一名叫作沙赫（Sohel）的餐廳經理說：「我們看到濃煙從樓梯竄上來的時候，人在6樓，一大群人往樓上衝。我們用輸水管爬下樓，有些人往樓下跳時受了傷。」

由於安全規定執行不力，孟加拉經常發生公寓和工廠起火事件。（譯者：楊昭彥）1130301

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.51