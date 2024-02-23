貴州大火延燒12天、廣西火勢受控 民間傳聞紛亂官方低調

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（中央社台北23日電）中國貴州與廣西近日山火延燒，官方雖聲稱，貴州大火蔓延12天計221起已撲滅，造成2人傷亡，而廣西則是發現22個熱點火勢已控制，但民間傳聞紛亂，並質疑官方說法的可信度。

據中國應急管理部官網今天發布的消息並綜合媒體報導，貴州省森林草原防滅火災應即指揮部22日通報，10日至21日，全省共發生森林火情221起已全部撲滅，經查11起屬森林火災，造成2人傷亡，災損統計中。

應急管理部指出，總計動員武警、消防、森防、專業救援隊伍與社會救援單位730隊次，投入人力逾9200，發動志願民眾等逾1萬5000人馳援貴州山火，所幸未波及加油站、變電站、輸電路線、油氣管道等重要設施。

分析起火原因，應急管理部說，近期貴州省大部分地區降雨零星，平均氣溫逾攝氏（下同）20度，18日至19日飆至34.7度，加上風力強，如中西部達8級，若干地區甚至達10級並且持續時間長又乾燥，相對溼度不到30%。

此外，因春節期間民眾上墳祭祀、亂扔未熄滅菸頭、焚燒雜草與務農等，都是導致森林火情四起的因素。

在廣西方面，應急管理部指出，桂北、桂西的百色、河池等地持續乾旱，森林火險等級居高不下，18日至20日，衛星林火監測系統共發現桂北、桂西熱點22個，20日當天，百色、河池接連發生多起山火。

經過3天2夜消防、專業撲火隊、武警全力動員灌救，22日下午已撲滅向陽鎮、納直鄉、坡結鄉等地的起火點，火場全部「三無」（無明火、無煙霧、無燃燒產生的氣體如二氧化碳和一氧化碳）。

至於21日上午廣西百色市樂業縣幼平鄉的森林火災，經消防與武警投入千餘人滅火，截至22日19時，火場火勢平穩，蔓延速度較慢，已經得到控制。

雖然當局聲稱經全力搶救撲滅山火，但是中國網友仍質疑官方說法的可信度。

社群媒體X（推特前身）帳號「躲貓貓5.0」的網友發圖文說，網傳半個貴州都在熊熊燃燒，如果發生在美國，大褲衩（央視俗稱）一定24小時滾動播報，對於發生在國內的諸多災難，它們卻裝聾作啞，視而不見。

帳號Ignatius Lee的網友說，當中國大陸自媒體關注貴州大火，國家媒體卻在用文字遊戲給新聞報導滅火。

Ignatius Lee表示，若是看中國官媒報導，還以為貴州只是某個地方發生火災而且火勢已經控制，但究竟燒到哪些地方、究竟有多少損失、各地怎樣抗災，中國官媒隻字未提。

與此同時，未經證實流竄於民間的傳聞，仍猶如星火燎原未止息。

帳號為pitehuang2的網友上傳圖文指出，不只是貴州，雲南、四川、廣西都在燃燒，這肯定不對勁，有人故意點火。

另個X帳號「李老師不是你老師」指出，因中國冷處理貴州山火導致陰謀論孳生，像是網友聲稱，大火延燒前，當局才宣布禁止珍貴中藥材出口日本，而貴州是中國四大中藥材產區之一，懷疑是日本間諜懷恨縱火。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130223