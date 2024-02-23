更多編輯台推薦新聞：
英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏
國際

英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

西班牙瓦倫西亞大樓惡火燒到剩骨架 至少4死14傷[影]

2024/2/23 11:00（2/23 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西班牙瓦倫西亞一棟多層公寓大樓22日發生大火。（法新社）
西班牙瓦倫西亞一棟多層公寓大樓22日發生大火。（法新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社西班牙瓦倫西亞22日綜合外電報導）西班牙緊急服務單位表示，東部港口城市瓦倫西亞（Valencia）一棟多層公寓大樓今天發生大火，至少有4人命喪火窟，另有14人受傷。

瓦倫西亞市議會一名不願具名的消息人士告訴法新社，已知有19人失聯，死亡人數可能攀升。

目擊者與緊急服務單位表示，火災於下午5時30分左右從4樓爆發並迅速蔓延開來，現場影像顯示火焰與濃濃黑煙吞噬這棟位於瓦倫西亞西部坎帕納爾區（Campanar）的大樓。

瓦倫西亞區域緊急服務單位副主任托瑞斯（Jorge Suarez Torres）告訴記者：「可以確認有4人死亡。」

影片來源：FRANCE 24 English

緊急服務單位表示，目前有14人因程度不一的傷勢接受治療，有12人已轉送醫院。根據英國廣播公司（BBC）消息，傷患包括6名消防員與1名7歲兒童。

西班牙國家電視台（TVE）報導，這棟14層樓高的建築內有130多戶公寓，「已迅速被燒成骨架」，現場有22個消防隊在打火。

瓦倫西亞工業工程協會（Industrial Engineers Association）副會長普查德斯（Esther Puchades）向地方電視台A Punt表示，由於這棟大樓有高度易燃的聚氨酯包覆層，火勢十分迅速地蔓延開來。

附近建築的居民伊巴涅斯（Luis Ibanez）告訴西班牙國家電視台（TVE），他從窗戶往外看，看到火舌在「短短幾分鐘內」吞噬這棟大樓，並說這棟大樓「彷彿是用軟木製成的」。

他說：「我簡直不敢相信我看到的事。正對面大樓的整個側面都著火，從1樓燒到6、7樓。風真的很大，火勢以迅雷不及掩耳的速度蔓延到左側。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130223

延伸閱讀
南非約翰尼斯堡民宅大火 釀2死4傷德州市中心飯店爆炸至少21傷 現場飄瓦斯味毛巾沾溼躲浴室都不對 火場逃生6要訣你必須知道隧道火燒車怎麼辦？逃生5步驟報你知
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63