北市信義區基隆路面更新致大塞車 10日暫停施工

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市信義區基隆路2段近期進行路面更新工程，導致沿線車行地下道昨天晚間大塞車。新工處今天表示，正與警察局、交通局研擬精進作為，方案出爐前今天晚間暫緩施工。

台北市新建工程處工務科為更新路面，7日起每天晚間11時至隔天凌晨6時，依序封閉基隆路2段（和平東路3段至信義路4段）部分路段車道，施工路段前後路口皆派駐義交引導行駛對向調撥車道。

不過，民眾黨台北市議員陳宥丞接獲陳情，指基隆路地下道原本短短3分鐘的路程，昨天晚間卻開了1個小時還開不出去，甚至有民眾疑似氣到下車拍打其他車輛洩憤，質疑市府對公共安全風險視而不見。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒向中央社記者表示，因為7、8日施工時車流狀況尚屬正常，研判昨天是因為周邊百貨公司週年慶讓假日車潮劇增，才會造成民眾困擾，已與警察局、交通局討論如何改善。

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洪辰儒說，優化方案預計明天出爐，不排除調整工期避開假日，或延後假日進場時間等，但在確認作法之前，今天先暫停施工，希望透過道路銑鋪增加所有用路人行車安全性及舒適度的同時，盡量減少影響民眾。

交通局說明，昨天施工單位封閉基隆路南往北方向車道，剩餘車道做雙向調撥管制，所以道路容量剩下一半，交通局已透過資訊可變標誌（CMS）提醒並調整號誌秒數，仍因夜間人潮眾多導致壅塞，建議施工單位加強宣傳改道，做好車輛分流。（編輯：蕭博文）1131110