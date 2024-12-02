北市查處逾百件周杰倫黃牛票 估平均每案罰50萬元

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（中央社記者陳昱婷、劉世怡台北2日電）歌王周杰倫5日將在台北大巨蛋開唱，台北市政府今天表示，已查獲逾百件黃牛票案，預估平均每案可罰50萬元，另收到文化部檢舉黃牛專區逾3000件檢舉，將陸續處理。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，截至11月底，警察局已查緝逾百件加價販售周杰倫演唱會門票的黃牛票案，正由文化局依文化創意產業發展法查處中，預估平均每案可處票價40倍、約50萬元罰鍰，更有單一案件預計開罰264萬元。

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文化局指出，遭逮犯嫌不乏初次犯法的年輕人，到案時多懊悔不已，呼籲民眾切勿以身試法，民眾若有發現黃牛也可至文化部檢舉黃牛專區檢舉，目前已進案超過3000件，將陸續查對處理，並持續協同各機關查緝違法行為。

至於遭查扣而得沒收的票券處理方式，文化局表示，尊重主辦單位的決定。士林地檢署表示，將在演唱會前囑託主辦單位釋出並依原價再次對外販售，票款繳入國庫。（編輯：張銘坤）1131202