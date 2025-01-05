江蕙睽違10年開唱 260萬人登記搶票中籤率7.6%

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）時隔10年，台語歌后「二姐」江蕙重返舞台，7月起將於高雄、台北一連開唱20場，採實名登記抽選制。主辦單位今天表示，截至4日，已超過260萬人登記搶20萬張票，中籤率僅7.6%。

得知有這麼多歌迷登記抽票，江蕙表示：「知道這個消息後，真的好驚喜、好感動、好開心，感覺像又得了一座金曲獎，驚喜～有260萬張票數的登記，感動～還有那麼多人支持我，開心～可以再唱歌給喜歡我的人聽，謝謝、謝謝、再謝謝！」

江蕙將於今年7月11日至26日在高雄巨蛋開唱，8月8日至9月1日在台北小巨蛋接續登場。

寬宏藝術透過新聞稿表示，從1月2日下午3時30分開放登記，截至4日晚間23時59分，售票系統統計入站登記票數共260萬5368張，幾乎等同全台逾1成民眾瘋搶20萬張門票，打破寬宏售票系統售票紀錄。

寬宏藝術指出，抽選結果將於1月7日中午12時以會員Email通知，也可至寬宏售票系統的會員專區「抽籤查詢」即可得知抽籤結果查詢。（編輯：管中維）1140105