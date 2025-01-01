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江蕙演唱會1/2開放登記 單場可登記購4張票

2025/1/1 15:37（1/1 15:56 更新）
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台語天后江蕙將於2025年7月、8月在高雄巨蛋、台北小巨蛋開唱，共舉辦20場演唱會。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月18日
台語天后江蕙將於2025年7月、8月在高雄巨蛋、台北小巨蛋開唱，共舉辦20場演唱會。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月18日
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（中央社記者王心妤台北1日電）「二姐」江蕙將於今年暑假在台北、高雄舉辦共20場演唱會，將採實名登記抽選制，明天下午起開始登記，為了體恤長輩歌迷，每名會員可登記抽選任3場，每場最多4張門票。

江蕙將於7月11日至26日在高雄巨蛋、8月8日至9月1日在台北小巨蛋開唱，為了杜絕黃牛，全場採用實名登記抽選制度。

主辦單位寬宏藝術今天表示，每名會員最多可任選登記3個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇，由每場次的最高票價開始抽籤配對。

第一次登記抽籤從明天下午3時30分開始，至4日晚上11時59分為止，並於7日中午12時公布中籤名單，繳費至9日中午12時截止，中籤但未在時限內繳費視同放棄購票資格，且棄單者將不列入第2次抽籤名單。

第一次未中籤者即能參與第2次抽籤，並且無須再次登記，將於13日中午12時公布中籤名單並開放繳費，時間至15日中午12時止。由於第2次抽籤無須再登記，也無法修改登記資料。

主辦單位表示，一名會員在每筆訂單最多可登記4張票，是考慮避免讓歌迷有和家人跟長輩分開入座的狀況，須特別注意的是票券持有人須隨該筆訂單的訂票人（即票券上姓名者），入場時須攜帶有照片的證件，如身分證、健保卡、駕照、護照等。（編輯：陳政偉）1140101

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台語天后江蕙7月起將在高雄巨蛋、台北小巨蛋開唱，採實名登記抽選制，2日下午起開放登記。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日
台語天后江蕙7月起將在高雄巨蛋、台北小巨蛋開唱，採實名登記抽選制，2日下午起開放登記。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日
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