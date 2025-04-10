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蔡琴撇死訊宣傳演唱會 笑稱「復活3次」

2025/4/10 17:27（4/10 17:41 更新）
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跨時代金嗓歌后蔡琴（圖）6月起將於北、高2地啟動全新巡演，她10日精神奕奕出席記者會，甩開死亡假消息，還開玩笑自己已復活3次。右為主持人陶晶瑩。中央社記者洪素津攝 114年4月10日
跨時代金嗓歌后蔡琴（圖）6月起將於北、高2地啟動全新巡演，她10日精神奕奕出席記者會，甩開死亡假消息，還開玩笑自己已復活3次。右為主持人陶晶瑩。中央社記者洪素津攝 114年4月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）金嗓歌后蔡琴睽違3年將於北高2地啟動全新巡演，對於屢被傳死訊，她今天說：「我覺得很好笑，看他們搞到什麼時候，我不是復活3次了嗎？」一旁弟弟也笑說：「我還哭2次了。」

蔡琴將於6月展開巡演，今天舉辦記者會宣傳，看起來精神奕奕。唱了46年的她，特別以「不要告別」為名啟動新巡演，「這麼多的經典歌曲，若沒人唱就會積著灰。人不在，歌依然在，這些好歌不和我們告別，我們也不和它告別。」

相隔3年再次開唱，蔡琴期許自己能用辦「最後一場」的心情全力以赴，希望演出喚起大家對這些好歌的美好回憶。

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近年間蔡琴屢傳出死亡消息，對於這些事情，她表示，不會影響到自己的心情，「我覺得很好笑，看他們搞到什麼時候，而且我都已經出面了，他們還可以再寫。我不是復活3次了嗎？我覺得這些人真好玩，這樣真的可以賺錢嗎？」

在一旁的弟弟開玩笑說：「我還哭2次了。」蔡琴被逗笑直呼：「亂扯亂扯。」（編輯：管中維）1140410

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