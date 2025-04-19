世壯運宣傳片聚焦倒數 數字連結賽事與雙北日常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市觀傳局今天公布世壯運宣傳片「倒數聲響起，相聚城市裡」，聚焦倒數概念，數字和比賽項目與雙北文化特色連結，如10對應棒球與台北101、6呼應喝珍奶及高爾夫等。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，北市觀光傳播局今天以新聞稿表示，為迎接這場國際賽事，由台灣在地知名視覺設計團隊「二棲設計」打造的壓軸宣傳影片「倒數聲響起，相聚城市裡」正式曝光。

觀傳局說，影片以「從10到1」的倒數節奏為主軸，每一個倒數數字巧妙對應賽會比賽項目與雙北城市文化特色，例如，倒數「10」對應的是球棒揮擊棒球的瞬間，同時呼應台北101與晨曦中台北盆地的壯麗景致；倒數「6」則以吸管吸入珍珠奶茶珍珠的瞬間，與高爾夫一桿進洞畫面相互呼應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀傳局說，這些創意不僅彰顯運動精神，也深刻描繪雙北市民日常風景，象徵全民進入國際賽會前的暖身節奏，充分體現主辦城市的文化自信與活力。

觀傳局長余祥指出，二棲設計為世壯運量身打造3支主題影片，從構想、拍攝到後製，完整呈現城市與運動交會的多層次敘事，壓軸作聚焦倒數概念，將城市與賽事的節奏完美融合，提升整體期待感與參與感。（編輯：李錫璋）1140419