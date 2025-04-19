議員指花大錢但行銷成效差 世壯運：持續宣傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北19日電）議員指北市府強調要打造成運動之都，包含推動世壯運，但市府花3億餘元行銷預算，仍有5成民眾不知要辦世壯運，看不出實際成效。世壯運今天表示，持續透過多元管道宣傳。

民進黨台北市議員林延鳳透過質詢資料指出，北市府今年施政報告書強調為運動年，要打造台北市成為運動之都，最關鍵即是即將到來的2025雙北世界壯年運動會。

林延鳳說，調閱市府委外民調數據卻有約5成受訪者不知道要舉辦世壯運，且資料顯示，世壯運辦公室及體育局行銷標案預算達新台幣3億餘元，還不包含其他局處自行採購的宣傳文宣。

她表示，北市府為向外國宣傳世壯運，由公關公司邀2名韓國KOL（關鍵意見領袖）來台觀光並花費100萬元拍攝影音，但查看YouTube頻道點閱率最高僅2萬次。

林延鳳指出，加上記者會宣傳及地鐵廣告等，向韓國行銷費世壯運宣傳費已達1082萬元，還未包含其餘網路投放等費用，但韓國選手卻僅71人報名，北市府花錢卻未有實際成效，呼籲把經費使用在具實質效益的市政。

對此，世壯運發言人郭音蘭表示，世壯運賽會熱度持續升溫，市府持續透過多元管道宣傳，以實際行動回應市民期待，希望外界勿輕易抹煞市府長期以來努力。

她說，自3月由中職退役球星周思齊領軍組成「GOATBROS」隊伍，已掀起球迷討論；4月初更公開超過2000家特約店家優惠，讓民眾感受賽會經濟熱潮，推出世壯運商品許多種類都秒殺，像陸續公布賽事資訊、市府前沙灘排球場館、選手亮點，也引發關注與期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭音蘭指出，世壯運執委會將持續結合各界資源，分階段推動行銷，用多元方式點燃城市熱情，落實全民運動、全齡運動、全城運動理念。

北市府表示，2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日舉行，預計超過2萬5000名國內外選手及觀賽民眾與會，可望創造國際體育賽會與城市觀光消費新熱潮。（編輯：林恕暉）1140419