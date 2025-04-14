陳金德視察宜蘭輕艇激流場 估4月底啟用迎世壯運

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（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）公共工程委員會主任委員陳金德今天赴宜蘭視察安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程，他期許儘早完工，以迎接5月來自各國選手到宜蘭參加世壯運。工程會指出，估4月30日啟用。

行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德今天率隊與宜蘭縣代理縣長林茂盛、民進黨立法委員陳俊宇等人，視察安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程。

陳金德表示，安農溪輕艇激流標桿賽道場域是全國唯一符合奧運標準的賽道，在他擔任宜蘭縣代理縣長任內就開始積極討論相關規劃，此次雖是為了辦理世壯運賽事而興建，但應擴大效益且長遠規劃。

他說，他特別請體育署研議優先補助宜蘭縣政府，在鄰近區域興建輕艇激流訓練中心的後續規劃，完善訓練場域，打造水上運動示範推廣區域，將可吸引更多國內外運動員前往訓練與交流，有助於提升國際形象。

陳金德表示，若體育署今年順利升格為運動部，加上興設國家級訓練中心，作為台灣選手的培育基地，將極具指標性意義，可謂是台灣的「體育元年」，未來也可積極爭取承辦國際重大賽事，例如亞洲錦標賽、亞洲運動會等在宜蘭競技。

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工程會指出，宜蘭縣為「2025雙北世界壯年運動會」協辦城市之一，安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程總經費約新台幣2.7億元，教育部體育署補助2億元，其餘由縣府自籌。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程，工程會表示，建置激流賽道、閘門及操作機房等設施，工程已進入收尾階段，競賽場地相關設施都已完成，正在進行道路復舊及工區環境整理等作業，目標4月17日前竣工、4月30日啟用。（編輯：戴光育）1140414