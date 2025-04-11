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推世壯運無菸環境 北市26處競賽場館等5/1起禁菸

2025/4/11 19:45
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）世壯運將登場，台北市衛生局今天指出，5月1日起台北體育園區、天母棒球場等室外空間禁菸，北市26處競賽場館周邊戶外區也禁菸；違規者可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

台北市衛生局長黃建華表示，2025雙北市界壯年運動會5月17日至30日舉行，是雙北主辦的大型國際賽事。世壯運共計有61處室內、外場館，分別位於台北市（26處）、新北市（22處）、桃園市（6處）、台中市（1處）、新竹縣（2處）及宜蘭縣（4處）等6個縣市。61處場館均禁菸，且有44處場館周邊戶外區域實施禁菸措施。

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衛生局指出，依據菸害防制法第18、19條規定，供室內體育、運動場館及室外體育場，已納入禁菸場所規範。為維護民眾不吸二手菸之健康權益，衛生局結合市府相關局處、場館管理單位共同營造場館戶外無菸環境，並於4月8日依據菸害防制法第19條第1項規定，新增公告「台北體育園區、台北市立天母棒球場、台北市立網球中心所在之室外場所，自5月1日起實施禁菸措施。

衛生局表示，北市26處競賽館周邊戶外區域全面實施禁菸措施；違規吸菸民眾（含使用電子煙及加熱菸），依據菸害防制法第40條第2項規定，處2000元至1萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1140411

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