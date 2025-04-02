楊勇緯奧運後首站亞錦賽 5月任務助教練拚世壯運

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）「柔道男神」楊勇緯巴黎奧運後首站將從4月泰國亞錦賽出發，且5月還有任務，將陪同教練劉文等參加世壯運，只是屆時身分互換，由楊勇緯場邊指導，劉文等睽違逾20年再度上場比賽。

楊勇緯在東京奧運奪得男子60公斤銀牌後，去年再戰巴黎奧運意外在8強止步，而一路看著愛徒成長的教練劉文等並不擔心，在楊勇緯沉澱情緒期間，選擇給予更多時間，讓楊勇緯消化不甘心的苦澀。

楊勇緯後來決定續拚2026年名古屋亞運尋求衛冕，並在今年農曆年後重新回到國訓中心，雖然這段時間曾數度前往日本移地訓練，但始終還未回到國際賽賽場。

教練劉文等接受中央社訪問時表示，由於今年初柔道開始實施新規則，還需要重新熟悉裁判的尺度，以及因應新規則制訂不同策略，「雖然改變不是很多，但過程有些細節還是要特別注意，熟悉可能要一段時間，沒辦法說知道後馬上就可以去做，身體還要去感受。」

劉文等透露，楊勇緯目前調整不錯，預計參加4月25日在泰國舉辦的亞洲柔道錦標賽，5月征戰哈薩克大滿貫賽，接著6月中再戰世界柔道錦標賽。

談到亞錦賽將是在巴黎奧運後睽違近9個月首場賽事，楊勇緯表示，就按照自己的節奏一步一步來就好。

劉文等同樣不急著訂定目標，他認為，楊勇緯先把實力發揮出來、不要想太多，「主要也是適應新規則，看臨場發揮，回來再看看有什麼要特別注意的。」

值得一提的是，在上半年重頭戲世錦賽來臨前，楊勇緯5月還有一項重要任務，他先前得知教練劉文等報名雙北世界壯年運動會時，主動請纓擔任教練，他說：「支持一下老師。」

兩人屆時身分暫時互換，劉文等曾開玩笑地對楊勇緯說，「我覺得到時候關注度會在你身上，人家不是看選手，而是看教練。」

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已備戰世壯運一段時間的劉文等回憶起，最後一次參加比賽已是22年前，他表示，去年底花了3個月時間減重11公斤，現在協助選手調整同時，平日也會跟著訓練約3小時，並找來輕量級、重量級的女子選手練習，最近也開始找輕量級的男子選手對抗訓練。

談到是否要找楊勇緯對練，劉文等笑著說：「沒辦法跟他摔啦，他的節奏太快了，像他那麼強的選手，我只是要練習，先找身體的感覺而已。」（編輯：李亨山）1140402