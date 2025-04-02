高國輝、陳思羽新北合體 分享拚世壯運營養心法

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市體育局今天表示，因應2025雙北世壯運動5月將競技，開設420堂免費運動課程、搭配60堂營養研習班為選手加油調整體態，並邀請運動國手高國輝、陳思羽分享補充營養觀念。

因應2025雙北世壯運動5月將競技，體育局今天邀請世壯運參賽選手高國輝、奧運桌球國手陳思羽及運動營養師叮噹（戴岑樺）分享大型賽事的營養備戰觀念，提供營養攝取心法給世壯運素人選手。

體育局表示，「新北運動熱區」免費運動課程，是「運動i台灣2.0計畫」的計畫，今年一樣將在16個行政區，規劃420堂免費運動課程，結合專業團隊並導入運動產業鏈，提供民眾豐富的運動體驗。

記者會中，新北市體育局長洪玉玲指出，因應2025雙北世界壯年運動會，與企業合作在全市29個行政區，加碼60堂運動營養研習班，邀民眾分享營養教育，搭配運動與飲食，找到體能最佳狀態。

新北市府官員告訴中央社記者，新北市長侯友宜、副市長劉和然參加世壯運桌球賽；副秘書長龔雅雯、消防局長陳崇岳等參加壘球賽，假日在疏洪道球場練習；副秘書長柯慶忠常利用午休在板橋運動場跑步練體能。

侯友宜桌球指導教練、奧運選手陳思羽在記者會表示，選手若日常沒有完整補充氨基酸、蛋白質營養，比賽時容易消耗體力造成專注力下降。

陳思羽說，除提醒侯友宜備賽期間提升球技外，也要注意日常補給營養。若有機會，她也樂於參加「新北運動熱區」金牌選手講座，分享經驗。

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「棒球情人」高國輝將合體前中職球星周思齊以棒球隊出戰世壯運，他並報名高爾夫球賽事。高國輝表示，隨年紀增長，體力流失速度快，賽後恢復時間長，適時補給營養非常重要。

高國輝說，「新北運動熱區」課程免費，對家長負擔輕，孩子也可在無壓力情境下輕鬆運動，相當適合親子一起運動。（編輯：戴光育）1140402

2025雙北世壯運5月將登場，新北市體育局長洪玉玲（圖）2日表示，配合世壯運，特別攜手企業舉辦60堂運動營養研習班，邀請民眾分享營養教育，搭配運動與飲食，找到體能最佳狀態。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月2日