世壯運5月登場 北市府：逾2千特約店家提供優惠

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）2025雙北世壯運將於5月登場，台北市商業處今天表示，這是場融合運動、文化與觀光的盛會，世壯運執委會已公布2000多間特約店家，邀選手和民眾共襄盛舉並帶動地方商機。

商業處今天透過新聞稿表示，2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日盛大舉行，預計吸引超過2萬5000名國內外選手及觀賽民眾與會，可望創造國際體育賽會與城市觀光消費新熱潮。

為讓民眾提前感受世壯運氛圍和帶動地方商機，商業處說，世壯運執行委員會已公布超過2000間特約店家，涵蓋美食、娛樂、購物等多元類別，遍布雙北、宜蘭、桃園、新竹縣市等，讓各國選手與觀賽民眾能深入在地，感受台灣魅力。

世壯運執委會指出，這不僅是一場運動賽會，更是一場融合運動、文化與觀光的盛會。

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同時，本次活動串聯縣市場館周邊商圈、夜市、商場，逾2000間特約店家提供選手專屬優惠或一般民眾超值消費優惠，讓國際賽會的影響力延伸至城市的每一個角落，包括選手或民眾都能品味在地美食、娛樂與購物，進一步帶動地方經濟與商機。

世壯運執委會表示，參與商家包括台北市「北投水美溫泉會館」、新北市三峽民權商圈的「李記鵝肉」、運動商店「摩曼頓」等，選手在比賽之餘也能放鬆身心，美食愛好者也不能錯過。特約店家資訊已全面上線於世壯運官方網站，提供店家詳細介紹、特色、優惠內容與位置資訊，方便選手與民眾規劃行程。（編輯：李錫璋）1140403