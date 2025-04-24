傳陸阻撓選手赴世壯運 陸委會：沒聽過類似狀況

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（中央社記者李雅雯台北24日電）傳北京阻撓中國大陸選手來台參加雙北世壯運。陸委會表示，這是以個人名義報名的體育活動，目前沒有聽說中國大陸對於選手有刻意不核發證件等特別阻撓狀況。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，關於雙北世界壯年運動會（雙北世壯運）活動，陸委會扮演協助角色。世壯運不是一個符合標準的運動賽事，選手是以個人名義報名，不同於亞洲運動會（亞運）或世界大學運動會（世大運）是以國家隊為代表。

梁文傑提到，陸委會主要審核陸籍選手來台資格，採取盡量協助的態度。雙北世壯運共計555名陸籍選手報名，陸委會與相關單位在兼顧台灣社會秩序前提下，持續審核陸籍選手來台資格，目前已經發出230多人來台許可。

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「沒有聽說大陸那邊對於要參加世壯運的人有特別的政策或有不核發（證件）狀況」，梁文傑強調，世壯運是一個純粹的體育活動，不應該會有政治性阻撓問題，陸委會與其他相關單位目前沒有收到中國大陸阻撓陸籍選手來台等類似狀況。

梁文傑指出，過往有前例，台灣政府發給了來台許可，當事人卻是卡在拿不到中國大陸發給往來台灣通行證（大通證），導致最後未能成行來台；希望規劃來台參加雙北世壯運的陸籍選手都能順利拿到大通證。（編輯：邱國強）1140424