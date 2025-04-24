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新北議會藍綠交鋒 決議侯友宜5/9專案報告世壯運

2025/4/24 18:56（4/24 19:06 更新）
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新北市議會24日開議，多名民進黨市議員要求市長侯友宜專案報告，包含2025雙北世界壯年運動會、財政收支劃分法等4案，經過協商，決議侯友宜要在5月9日到議會報告世壯運籌辦與行銷成果。中央社記者趙敏雅攝 114年4月24日
新北市議會24日開議，多名民進黨市議員要求市長侯友宜專案報告，包含2025雙北世界壯年運動會、財政收支劃分法等4案，經過協商，決議侯友宜要在5月9日到議會報告世壯運籌辦與行銷成果。中央社記者趙敏雅攝 114年4月24日
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（中央社記者趙敏雅新北24日電）多名民進黨新北市議員今天要求新北市長侯友宜專案報告世壯運、財劃法等4案，但國民黨新北市議員反對，經協商後，決議侯友宜5月9日至議會報告世壯運籌辦與行銷成果。

新北市議會今天開議，討論接下來議程。民進黨市議員廖宜琨要求，侯友宜針對2025雙北世界壯年運動會、財政收支劃分法、美國對台實施對等關稅衝擊及罷免不實連署等4案，進行專案報告。

國民黨市議員黃心華表示，如果沒有特殊理由，應比照過去慣例，目前議程有多事要討論，若塞入新程序，會打亂議會討論進程，也讓報告淪為政治口水。

民進黨市議員陳乃瑜指出，台北市議會要求台北市長蔣萬安到議會專案報告世壯運，「為何蔣萬安可以，侯友宜不行？」

國民黨市議員陳偉杰認為，針對世壯運，已開會多次，明天市長施政報告就會說明開幕等相關事項，因此不用特別專案報告。

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針對財劃法議題，民進黨市議員顏蔚慈表示，先前市府書面報告只有幾張紙，對於未來優先建設項目不清楚，希望侯友宜專案報告說明。對此，國民黨市議員王威元說，「財劃法目前錢在哪還看不到，侯友宜要報告什麼？」

雙方爭論不休，新北市議長蔣根煌要求黨團協商，最後決議侯友宜要在5月9日到議會專案報告世壯運籌辦與行銷成果。（編輯：戴光育）1140424

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