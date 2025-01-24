道奇前老闆願合作競標TikTok 稱錢不是問題

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（中央社瑞士達沃斯23日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯道奇前老闆麥考特今天在世界經濟論壇場邊告訴路透社，只要他能持續掌控資產，他願與其他買家合作競標，接管短影音平台TikTok在美業務。

路透社報導，美國富商麥考特（Frank McCourt）婉拒就他的財源提供細節，但他表示，多家私募股權公司和家族辦公室已接洽他提供各種選項。

麥考特在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）場邊說：「這裡資本不是問題，問題在於要等（TikTok母公司）字節跳動（ByteDance）或中國政府就美國TikTok的未來做出決定。」

美國總統川普本月20日簽署行政命令，延後75天實施對TikTok的「不賣就禁」法。麥考特備受矚目的競標從而具有彈性。

川普本週也說，他希望美國在TikTok合資企業中擁有50%的股權，並對科技大亨馬斯克（Elon Musk）或甲骨文（Oracle）董事長艾里森（Larry Ellison）收購TikTok持開放態度。

麥考特的自由計畫（Project Liberty）倡議團體本月初投標收購TikTok在美資產，計劃利用本身的技術營運TikTok，目的在讓用戶選擇如何使用及分享個人的資料。TikTok先前提起訴訟，尋求阻止美方禁令，但最高法院上週維持原判。

根據麥考特說法，TikTok現有投資者已表示考慮在交易中保留部分或全部股權，這可能會減少完成收購所需的資金，如果不包括TikTok的演算法，收購成本可能達到200億美元。

麥考特和共同競標者歐萊瑞（Kevin O'Leary）本週稍早在聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會的會議中獲得相關保證，美國兩黨議員都承諾會確保TikTok合格切割。

麥考特表示，他從未使用過TikTok，對他來說，這款應用程式最吸引人的資產是用戶、數據和品牌。他對 TikTok的競標並不包括購買TikTok推薦系統的演算法，而這正是TikTok成為熱門應用程式的核心。

他希望將TikTok的1.7億美國用戶遷移到他擁有美國數位基礎設施的自由計畫平台上，如果達成交易，預計遷移行動可以在1年內完成。

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麥考特表示，只要他能持續掌控並將TikTok用戶轉移到自由計畫開發的數位基礎設施，他對所有權的財務安排很有彈性。

他說：「這不僅關乎誰將付最多錢。這是取決於誰能滿足立法中規定並經最高法院重申的嚴格標準。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140124