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TikTok可以X不行？北京稱遵守中國法律就歡迎

2025/1/20 18:55
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（中央社台北20日電）美國科技富豪馬斯克昨天在社群平台X發文說，TikTok可在美國營運，X在中國卻被禁。中國外交部發言人毛寧今天對此表示，「只要遵守中國的法律法規」，歡迎各國網路企業到中國。

馬斯克（Elon Musk）19日在X表達他長期以來反對美國禁用熱門短影音應用程式TikTok的立場，但也表達對於X平台在中國被禁的不滿。他表示，「現在的狀況是TikTok可以在美國營運，可是X在中國卻被禁，這是不公平的，需要做出一些改變」。

澎湃新聞報導，今天中國外交部的例行記者會上，毛寧對於外媒提問馬斯克的相關言論回應說：「中國政府依法管理互聯網，只要遵守中國的法律法規，提供安全可靠的產品和服務，我們歡迎各國的互聯網企業來中國發展。」

在中國，如果不使用虛擬私人網路（VPN，俗稱翻牆軟體），就無法使用谷歌（Google）搜尋引擎、電子郵箱Gmail、臉書（Facebook）等外網，絕大多數外媒也都在限制之列。而使用虛擬私人網路被視為違法違規之舉。

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俗稱「不賣就禁」的美國聯邦法律「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA）20日生效前，TikTok於當地時間18日提前從幾大應用程式商店下架。

不過，川普隨後稱將於美東時間20日就職日發布行政命令，「延長法律禁令生效前的期限，以便我們能夠達成協議來保護我們的國家安全」。TikToK也因此表示正在恢復對美國用戶提供服務。（編輯：張淑伶）1140120

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