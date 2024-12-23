中經院：製造業明年展望佳但指數下滑 關切川普政策

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中華經濟研究院今天發布台灣採購經理人營運展望調查，製造業認為未來一年營運展望「較佳」，但因政經局勢不確定性大，指數下滑8個百分點至58.5%，調查並指出，美國總統當選人川普未來的貿易政策，成為製造業最關注的議題。

中經院今天發布「2024下半年台灣採購經理人營運展望調查」，2024下半年製造業營運狀況指數連續2期擴張，不過指數下滑至51.6%，表現不如2024上半年預期（67.7%）；製造業雖預期2025上半年持續好轉擴張，指數也僅略高於50%持平水準，為51%，顯示2024下半年營運表現不如預期，使得經理人對2025上半年表現相對持平看待。

另外，中經院歷次調查顯示製造業常高估自身企業利潤率表現，然而，2024下半年指數大跌至43.1%，遠不如上半年預期水準，且製造業繼續預期2025上半年利潤率仍較2024下半年下降（低於50%），指數為44.9%。

中經院院長連賢明分析，今年廠商訂單狀況不錯，利潤率卻下滑，加上對明年上半年營運看法僅約51%，顯示廠商意識到風險問題，包含美國總統當選人川普即將上任，其政策措施及執行力道，帶來很大的不確定性及風險。

中經院同步調查廠商關注的總經情勢議題，而川普當選後的貿易政策，首次調查就成為製造業經理人最關注的總經時事議題。2024下半年製造業關注排名第1的議題為「美國川普總統貿易政策」，勾選比例為68%，「美國經濟走勢」與「國際能源及原物料價格」排名第2與第3，比例分別為62.3%與51%。

展望未來一年營運，製造業認為未來一年營運展望較今年「較佳」，但指數回跌8個百分點至58.5%。非製造業也認為未來一年營運展望持續「較佳」，指數達66.8%。

為了因應AI趨勢，廠商多已展開布局。中經院調查廠商參與AI供應鏈現況與進程，2024下半年調查顯示，製造業受訪者中，約有59.9%回報有評估、規劃或已導入AI技術應用於公司營運，28.7%製造業者回報產品已參與AI供應鏈或正規劃準備研發AI產品，並進入相關供應鏈。

國發會副主委高仙桂致詞時表示，中經院調查顯示，廠商對明年抱持審慎樂觀態度，認為明年可以延續今年穩健成長趨勢，印證國內外經濟預測機構多看好台灣2025年經濟成長率站穩3%之上。

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高仙桂進一步指出，廠商審慎的原因在於不確定性仍多，除了川普以美國利益優先，全球經貿秩序可能重整，還有碳費開徵、國際供應鏈要求減碳等議題，以及缺工挑戰。

不過，高仙桂看好AI商機可望從雲端延伸至邊緣端的需求，她表示，政府了解台灣有非常強的半導體以及AI伺服器競爭優勢，台灣將來會是AI革命的中心，政府會透過政策槓桿既有優勢，帶動全產業翻轉，期待台灣續保投資動能、催化民間消費，並讓出口持續暢旺。（編輯：林家嫻）1131223