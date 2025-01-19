林佳龍特使團帛琉車禍 外交部：受傷人員已返台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）外交部長林佳龍15日率總統特使團出訪帛琉，外交部今天證實，17日隨團工作人員車輛發生車禍，6名人員送醫但沒有生命危險，18日已返台，帛琉警方正在調查事故原因。

林佳龍15日至18日以總統特使身分，率領特使團出席帛琉總統惠恕仁就職典禮，另率產業團進行考察。據壹蘋新聞網報導，訪團於17日搭乘巴士返回飯店途中發生嚴重車禍，6位外交人員傷勢嚴重，被醫急救。

對此，外交部下午回覆中央社提問指出，總統特使團出席友邦帛琉共和國新任正副總統就職典禮期間，一輛隨團工作人員車輛於17日傍晚發生車禍意外，帛琉警方立即赴現場處理，事故原因正在調查中。

外交部說明，乘坐該車的受傷工作人員沒有生命危險，而且立即送往帛琉國家醫院。訪團團員新光醫院院長侯勝茂及衛福部次長林靜儀也都參與協助救治，受傷人員皆獲得妥善醫療照護，在帛琉期間曾暫留醫院觀察。

外交部說，林佳龍除了在事發後第一時間即赴醫院探視受傷人員外，帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、總統辦公室官員等也前往醫院關心及慰問，表示帛琉將提供傷者最大協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部也說，受傷人員均已隨特使團於18日返台。

林佳龍18日在臉書發文表示，已完成特使任務，期間也見證新光醫院捐贈智慧醫療系統予帛琉國家醫院，及體育署與帛琉奧會簽署台帛體育交流合作意向書，期許台的民主永續、邦誼永續。（編輯：蘇志宗）1140119