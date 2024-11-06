川普篤定勝選 匈牙利總理率先表態「美好勝利」
2024/11/6 16:49（11/6 17:08 更新）
（中央社華盛頓／布達佩斯6日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長強生今天向「總統當選人」川普祝賀。匈牙利總理奧班則於選情趨明朗後率先發文說，「即將迎來美好勝利」，成為首位評論美國大選的歐盟領導人。
強生（Mike Johnson）說：「美國再次迎來希望和黎明！唐納．川普（Donald Trump）現在是我們的總統當選人，由美國人民在這樣的時刻選出。」
與此同時，在美國大選選情趨於明朗後，匈牙利民族主義派領導人奧班（Viktor Orban）隨即在社群媒體發文表態。
奧班與他的「好朋友」川普關係熱絡，今年曾兩度拜訪對方，且經常表達期盼川普重返白宮的願望。
奧班今天稍早在臉書（Facebook）寫道，「早安，匈牙利！即將迎來美好勝利」，並且附上匈牙利和美國國旗的表情符號。
奧班沒有提到川普，但他是在川普預計會拿下兩個關鍵激戰州北卡羅來納州和喬治亞州之後就率先發文。（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1131106
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