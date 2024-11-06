本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞2/300
首頁 / 國際

川普發表勝選談話 稱未來是美國黃金年代[影]

2024/11/6 15:58（11/6 17:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
共和黨總統候選人、前總統川普6日抵達佛羅里達州，發表勝選談話。（美聯社）
共和黨總統候選人、前總統川普6日抵達佛羅里達州，發表勝選談話。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統大選仍在進行投開票，共和黨總統候選人、前總統川普今天抵達佛羅里達州，發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。

各大媒體稍早指出，川普已經奪下擁有19張選舉人票的賓州，即將超過當選所需的270張門檻，

根據美聯社，目前川普（Donald Trump）確定拿下267張選舉人票，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）則奪下224張。

川普於佛州發表勝選談話說，這是一場「政治勝利」，並感謝民眾選他出任美國第47位總統。

但川普強調，自己還差數張選舉人票才能達到當選總統所需的270張門檻，所以嚴格來說他還沒有贏得大選。

川普也指出要修復美國接壤墨西哥的南部邊界，「我們會幫助我們的國家復原」。

他還說，未來是美國的「黃金年代」，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」。川普也預計自己最終會拿下315張選舉人票。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1131106

影片來源：Associated Press
川普支持者振臂歡呼。（美聯社）
川普支持者振臂歡呼。（美聯社）
#川普
#美國
#賀錦麗
#美選速報
延伸閱讀
美國總統大選即時開票 看賀錦麗川普誰入主白宮圖輯／美國大選投票日百景 郵寄電子方式多元、投票所現中文指引川普奪佛州最大郡 1988年來共和黨總統候選人第一人川普奪下賓州 預計當選美國第47位總統川普篤定勝選 匈牙利總理率先表態「美好勝利」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美媒：川普奪內布拉斯加第一選區 賀錦麗贏新罕州
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：