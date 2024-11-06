美媒：川普奪內布拉斯加第一選區 賀錦麗贏新罕州

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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統大選結果陸續出爐，共和黨候選人川普贏得與內布拉斯加州第一國會選區相關的選舉人票，賀錦麗則拿下新罕布什爾州，4張選舉人票入袋。

美聯社等媒體報導，川普（Donald Trump）在包括內布拉斯加州首府林肯（Lincoln）和周邊農村地區在內的選區，輕鬆擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

這個選區長期以來支持共和黨候選人；自1992年內布拉斯加州根據各選區普選票分配選舉人票以來，就未曾支持過民主黨總統候選人。

賀錦麗則拿下新罕布什爾州，延續新罕州20年來4張選舉人票都被民主黨候選人收入囊中的紀錄。

在過去8次總統大選中，新罕州有7次支持民主黨候選人。

美國總統大選採「選舉人團制度」，全美共有538張選舉人票，候選人須獲得過半（270張）才能當選。目前川普累計拿下267張選舉人票，賀錦麗拿下214張選舉人票。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1131106