甩開衰退陰霾 TSIA：今年台灣半導體產值拚年增22%

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（中央社記者張建中新竹7日電）台灣半導體產業協會（TSIA）今天舉行會員大會，理事長侯永清表示，今年台灣半導體產值可望達新台幣5.3兆元，將成長22%，應該是蠻好成績，並可望保持製造第1、封測第1及設計第2的地位。

侯永清說，台灣半導體是全世界半導體生態鏈當中不可或缺一環，扮演角色越來越重要。2023年因為經濟不如預期，以及地緣政治不確定性，台灣半導體產值4.3兆元，衰退10.2%。

侯永清表示，2024年因為人工智慧（AI）推動及經濟逐漸復甦，預估台灣半體產值將達5.3兆元，成長22%。應該是蠻好成績，並將保持製造第1、封測第1和設計第2地位。

展望未來，侯永清指出，台灣半導體在世界半導體生態鏈上扮演的角色會越來越重要，同時代表台灣半導體必須要加快腳步，以及應該要承擔責任。

他表示，台灣半導體廠要持續投入研發，甚至加快腳步，確保在全球半導體產業的領先地位，不管將來 摩爾定律 摩爾定律小百科 英特爾創辦人高登．摩爾（Gordon Moore）提出

定義：高登．摩爾發現，因製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍，「摩爾定律」也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。

摩爾定律還能維持多久？受限於技術等問題，摩爾定律的延續面臨考驗，「摩爾定律是否到盡頭」的議題也不斷被提出，但張忠謀2017年仍大膽預測，摩爾定律可能再有10年。 看更多 關閉 會走到什麼程度，研發的腳步不應該放慢，應該加快，應該投入能量，確保在半導體產業鏈當中不可或缺的一環。

侯永清說，台灣是全球半導體產業的一部分，應該要加強跟全世界半導體產業的合作，跟全世界半導體產業緊緊的聯合在一起，同時，台灣半體產業必須要持續深化以及擴大半導體產業鏈，世界上各國都已經把半導體產業變成其策略工業、不可或缺的一個重點，台灣不能夠停下腳步，必須要把半導體產業鏈做得更強、更大。

他說，為了把半導體產業鏈持續擴大，台灣半導體產業協會今年特別成立設備委員會，希望把目前半導體能量，從製造、封測以及設計，繼續擴大到設備，並考慮明年納入材料。

侯永清表示，不光只是於台灣在地做得更好，現在協會也跟政府商量如何透過一些法規鼓勵國外的合作夥伴能夠在台灣成立物料中心、營運中心，甚至是設計中心，讓台灣變成更強、更大的半導體生態鏈。

侯永清說，除了致力繼續推動經濟的成長之外，半導體產業也有責任致力於永續經營，以及對環境保護的承諾，台灣半導體協會去年發表宣言，要在2050年達到淨零排放的目標。

侯永清表示，台灣半導體協會的宗旨是促進會員公司與台灣半導體產業之間的互助合作，並能夠更有效的跟政府溝通，使得政府能夠了解半導體協會的方向、需求，獲得政府的協助，使得整個半導體產業在台灣能夠更強、茁壯。

侯永清說，協會今年跟政府在綠能、智慧電網、人才以及產業政策提出多項建言，政府不僅了解也與業界密切合作中。（編輯：潘羿菁）1131107