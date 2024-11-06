川普當選 台學者：美對台戰略清晰或模糊難預判

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（中央社記者李雅雯台北6日電）川普將重新入主白宮。有台灣學者分析，川普對台戰略趨於清晰或模糊難預判，恐得視其任命官員才有觀察依據；川普要求台灣提升自我防衛能力，台灣將有加大軍事資源投入壓力。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天下午自行宣布贏得2024年美國總統大選。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中對中央社表示，美國歷任政府奉行一中政策，不過不同總統的詮釋方式有落差，拜登（Joe Biden）任內多次重申台灣關係法、美中三大公報、對台六項保證等要件，有時還會提到支持台海和平穩定、反對單方面改變現狀等，講法算是趨於清晰的。

李大中認為，川普實在是難以判斷。川普以經濟利益考量為優先，奉行一中政策，不過如何展現、詮釋一中政策很可能是其對應北京的談判籌碼，過往被視作理所當然的事情，或許會成為其要求公正公平貿易的一個前提，所以尚難判斷對台戰略會趨於清晰或模糊。

李大中從安全、經貿等兩面向剖析台灣可能受到的立即性影響。他說，在美中競爭格局下，川普時任美國總統時期提及台海議題用意多在於刺激北京、爭取談判籌碼；其任內對台軍售11次，對台軍售制度化，算是對台友好，台灣幾乎有些類比於美國的非主要北約盟國。

他指出，川普競選期間的涉台發言提到，台灣軍費應提高達國內生產毛額（GDP）10%，川普態度表明「台灣應該為自己負責」，不能仰賴美國幫忙，推估台灣政府恐得因應來自美國的這股壓力；川普要求提升自我防衛能力的立場不僅是對台灣，也包括北約等盟友。

李大中提到，川普在意貿易逆差，先前還提到台灣「偷走」美國晶片生意，經貿對手不僅有中國，也包括台灣，川普經貿大刀也很可能揮向台灣等國家。川普講求務實、利益，不太講究民主、人權等價值，台灣與接下來的川普政府相處，必須穩住川普，使其或幕僚了解「台灣對於美國的重要性與價值」。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社表示，拜登政府多次提到協防台灣，這是美國在台海議題上相對地較爲清晰的立場表態；基於不讓中國摸透底線的想法，川普也認為模糊是較好的策略。不過，川普重新入主白宮後，究竟會如何操作對台戰略，恐要視其任命的幕僚、官員才有觀察依據，目前難以確定。

王宏仁提到，美中競爭格局不變，共和黨、民主黨都對於中國抱有戒心。不過不同於拜登政府循多邊結盟遏制中國改變台海現狀的方式，川普偏好單打獨鬥、正面迎戰，也較喜歡經營美國與他國的雙邊關係，而不是多邊結盟這種「打群架」方式。

他指出，台灣過去4年來習慣拜登政府多邊形式，儘管台灣不是國際組織會員國，在非正式的跨國合作仍有參與機會，例如全球合作暨訓練架構（GCTF）；川普傾向於捨棄多邊形式，這對於台灣有利有弊，「台灣的挑戰將在於怎麼樣搞定美國」。

「搞定美國就必須先滿足川普的要求」，王宏仁坦言，目前看起來，美國對於台灣的要求有兩點，一個是要求軍事預算拉高；另一個為經貿領域，尤其是台灣晶片產業備受關注。在川普強調雙邊關係的背景下，「只要把美國搞定 其他問題會比較少」。（編輯：楊昇儒）1131106