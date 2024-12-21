美宣布96億對台軍售 另加碼186億元軍援

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）五角大廈表示，國務院批准對台軍售，提供價值約2.65億美元（約新台幣86億）指揮、通訊設備；白宮另宣布總統拜登批准對台灣提供5.713億美元（約新台幣186億元）軍援。

白宮在簡短聲明中表示，拜登已授權國務卿「指示提撥國防部高達5.713億美元國防物品和服務，以及軍事教育和訓練，以向台灣提供援助」。

這是拜登第3次動用「總統撥款權」（PDA）對台軍援，但聲明未提供軍援方案細節；拜登9月30日宣布總值5.67億美元的類似計畫。

路透社報導，美國國防部今天表示，國務院已批准對台潛在軍售案，提供價值約2.65億美元的指揮、控制、通訊及電腦現代化設備。是拜登政府第19度對台軍售。

按美國國防安全合作署（DSCA）發布的新聞稿，軍售分別為「76快砲座零附件」與「Link-16終端機升級」。兩者總值約2.95億美元（約新台幣96億）。

當中包含309套多功能資訊分發系統暨聯合戰術無線電系統第五型（MIDS JTRS V5）測試、認證和整合，整合到台灣包括愛國者飛彈系統（Patriot）、P-3反潛機以及F-16 Block 20戰機等平台。另有加速台灣先進戰術數據鏈系統（Advanced Tactical Datalink System）的現代化升級。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1131221