拜登第19度對台軍售 國防部：提升應處灰色地帶能力
2024/12/21 11:45（12/21 12:14 更新）
（中央社記者吳書緯台北21日電）美國政府公布「Link-16終端機升級」案與「76快砲座零附件」兩項對台軍售案，總額2.95億美元（約新台幣96億元）。國防部指出，目的分別為滿足國軍聯戰指管系統升級需求以及強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。
此外，美國總統拜登另宣布，提供台灣5.713億美元（約新台幣186億元）軍事援助。國防部表示，有關援助內容，基於台美默契不予評論。
美國國防安全合作署（DSCA）於美東時間20日發布兩則新聞稿，公布對台軍售，分別為「76快砲座零附件」與「Link-16終端機升級」案。這也是美國總統拜登政府第19度對台軍售。
國防部上午發布新聞稿指出，美國政府已將2筆軍售進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
國防部表示，「Link-16終端機升級」案總額2億6500萬美元，此案是美方提供國軍「戰術數據鏈路系統（Link-16）」升級所需終端機及系統整合所需技術服務，目的在滿足國軍聯戰指管系統升級需求。
國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。國防部對美方決定，表達誠摯感謝。
此外，國防部說明，「76快砲座零附件」作業維持費總額3000萬美元對台軍售案，美方這次供售76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，除有助於台灣應對中共軍事威脅；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。（編輯：黃瑞弘）1131221
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