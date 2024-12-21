拜登宣布對台186億軍援 國防部感謝美方對台安全承諾
2024/12/21 11:19（12/21 12:25 更新）
（中央社記者吳書緯台北21日電）國防部今天表示，針對美國總統拜登宣布，提供台灣5.713億美元（約186億元新台幣）軍事援助，感謝美方對台灣堅定的安全承諾。
國防部說明，「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。
國防部表示，有關援助內容，基於台美默契不予評論。
此外，國防部也指出，美國政府於美東時間20日，就「Link-16終端機升級」案，總額2億6500萬美元，以及「76快砲座零附件」，作業維持費總額3000萬美元等兩項對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。（編輯：翟思嘉）1131221
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