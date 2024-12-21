拜登政府第19度對台軍售 外交部：實踐軍售常態化

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（中央社記者吳書緯台北21日電）美國政府公布「Link-16終端機升級案」與「76快砲座零附件」2項對台軍售案，總額2.95億美元（約新台幣96億元）。外交部表示，美方持續實踐對台軍售常態化政策，也落實對協助提升台灣自我防衛能力與韌性的堅定承諾與支持。

外交部今天指出，收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值近3億美元的「Link-16終端機升級」與「76快砲座零附件」等2案；外交部對此表達高度歡迎，並感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，堅定履行對台灣的安全承諾。

外交部指出，自美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前再次公開強調台灣不是中國的事，而是世界的事、美國國防部發布年度「中國軍力報告」明指中方不斷強化對台施壓，以及美國國會通過「2025會計年度國防授權法案」，納入強化台美安全合作倡議後，美方再次以具體行動展現美國行政部門及國會跨黨派對台海和平穩定的高度重視與支持，外交部長林佳龍也對美國政府及國務卿的發言表達感謝。

外交部指出，這是拜登政府第19度宣布對台軍售，不僅持續實踐美方對台灣軍售常態化的政策，也落實美方對協助提升台灣自我防衛能力與韌性的堅定承諾與支持，確保台灣維持充分可恃防衛戰力，以因應中國軍事及灰色地帶脅迫。

外交部再次強調，面對中國的威脅，台灣守護自身家園責無旁貸，將持續展現自我防衛的決心，並透過對美軍購、國防改革及強化全社會防衛韌性等途徑全方面強化台灣的防衛能力與韌性，以實力達致和平，深化台美緊密的安全夥伴關係。

外交部也歡迎美國等理念相近夥伴持續以各種具體行動，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：黃瑞弘）1131221