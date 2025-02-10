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國防部與美簽249億元合約 購3套先進地對空飛彈系統

2025/2/10 15:46（2/10 16:02 更新）
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圖為先進地對空飛彈系統（NASAMS）。（圖取自挪威亞洲康堡集團網頁kongsberg.com）
圖為先進地對空飛彈系統（NASAMS）。（圖取自挪威亞洲康堡集團網頁kongsberg.com）
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）政府電子採購網今天公布決標公告，軍方已與美方簽署防空飛彈系統採購案，合約金額約新台幣249億餘元，預計6年內籌獲完畢。軍方證實，此為美方售台的3套「國家先進地對空飛彈系統」。

政府電子採購網今年1月公告，包括防空飛彈系統彈藥採購案、L頻段機動雷達採購案、非L頻段機動雷達採購案，皆與美方完成簽約事宜，3案合計243億餘元，須於民國123年前完成履約。

政府電子採購網今天再公布決標公告，台灣駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成「防空飛彈系統彈藥」的採購案簽約事宜，合約總金額為249億8500萬5783元，預計自114年1月14日至119年12月31日履約，執行機關為空軍司令部，履約地點則是台北市松山區、新北市淡水區。

軍方證實，1月公告的防空飛彈系統彈藥採購案為「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）的彈藥，而今天公布的決標公告則為美方售台的3套NASAMS系統。

（中央社製圖）
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美國國防安全合作署去年10月公告，拜登（Joe Biden）政府對台第17度軍售，也包含NASAMS相關設備，包括3套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組、及4套多功能資訊發布系統（MIDS）等。

對此，立法院外交及國防委員會召委王定宇在臉書發文、引述前美國國防部官員胡振東發言指出，AMRAAM-ER使得NASAMS射程更遠，可補上愛國者、天弓至刺針飛彈之間的空缺，且比起已退役的鷹式飛彈，台灣現採用的「天兵」防空系統還來得強，連美國保護首都的首套防空系統也是採用NASAMS，並可與復仇者飛彈車等整合運用。（編輯：林克倫）1140210

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