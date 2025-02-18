傳台對美百億美元軍購 國防部：依敵情威脅審慎評估

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（中央社記者吳書緯台北18日電）路透社揭露，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍事裝備。國防部今天並未具體回應，但強調只要能夠滿足建軍重點的武器裝備，都是籌獲標的，並考量敵情威脅、產能、交易期程等，審慎評估規劃，以符合特別預算的需求。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切路透社報導台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍事裝備，包含購買岸置魚叉反艦飛彈（CDCM）及海馬士多管火箭系統（HIMARS）的火箭。

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將表示，目前國軍兵力整建規劃，均依敵情威脅，審慎評估籌獲項目，重點為建構不對稱戰力、強化防衛韌性，提升後備戰力及有效應對灰色地帶作為，只要能夠滿足建軍重點的武器裝備，都是籌獲標的，並考量敵情威脅、產能、交易期程等，審慎評估規劃，以符合特別預算的需求。

翁予恒表示，路透社引述匿名人士報導，國防部不予評論，國防部依據敵情威脅，滾動修調兵力整建計畫，採軍購、商售、自製等3方式籌獲，「軍購不是唯一管道」，依據需求選擇最適宜項目，依據總統賴清德政策原則，依照敵情威脅，國防預算每年GDP占比提升穩定成長，未來國防預算編列原則，以應對敵情威脅為主。

國防部發言人孫立方少將表示，國防相關的特別預算編列，都會有相關原則，依據敵情威脅與戰備需要，而不管是特別預算或是國防部預算，都來自國家財力的挹注，並依照政府的政策指導，在全民國防的架構之下，爭取全民支持也是重要的一部分，國防部也會適時向民眾進一步說明與溝通。

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媒體另關切，國防部今年度文宣費用遭到立法院大幅刪除一事。

孫立方表示，國防部文宣經費主要應對兩方面，第一個是應對認知作戰的攻防，需要經費支撐，才能維持攻防力度，並在文宣執行手法有創新方式符合；其次是國軍人力需求，在面對少子女化、民間企業競才的情況，文宣經費也用於人才招募宣導，國防部會努力爭取相關經費。（編輯：楊蘭軒）1140218