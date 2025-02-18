傳擬向美軍購 朱立倫：靠此解決貿易逆差不務實

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）路透社揭露，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍事裝備。國民黨黨主席朱立倫今天對此指出，若透過軍購解決台美貿易嚴重逆差問題，是不務實的。

路透社報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍事裝備。國防部今天並未具體回應，但強調只要能夠滿足建軍重點的武器裝備，都是籌獲標的，並考量敵情威脅、產能、交易期程等，審慎評估規劃，以符合特別預算的需求。

朱立倫今天出席國民黨新竹縣部舉行新春團拜活動，媒體提問，對於路透社報導台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元軍事裝備的看法。

對此，朱立倫表示，任何的軍購必須是國防需要，只要是國防需要，國民黨都表示支持，但透過軍購解決台美貿易嚴重逆差問題，是不務實的。

朱立倫指出，事實上光去年的貿易逆差就高達782億美元，應要透過經貿談判，例如關稅、採購、貿易等條件改變，才能真正解決問題。

他說，採購並不會解決貿易逆差的問題，不過要採購什麼項目與內容，才是民眾所關心的。

立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，今天下午將召集朝野協商。

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朱立倫指出，尊重並支持韓國瑜召集此朝野協商，盼能化解不同意見與衝突，讓預算可以執行，若有不足也可提出進行追加減預算，以解決問題。

對於民眾黨前主席柯文哲父親柯承發辭世，朱立倫表示，昨天已表達深切哀悼，也希望柯文哲與家屬能節哀及珍重。（編輯：戴光育）1140218