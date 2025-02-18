加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸涉付百萬給不法集團躲兵役 檢逮11人送辦
首頁 / 政治

傳擬向美軍購 朱立倫：靠此解決貿易逆差不務實

2025/2/18 16:18（2/18 16:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫（右）18日出席國民黨新竹縣黨部新春團拜活動，並接受媒體聯訪。中央社記者郭宣彣攝 114年2月18日
國民黨主席朱立倫（右）18日出席國民黨新竹縣黨部新春團拜活動，並接受媒體聯訪。中央社記者郭宣彣攝 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）路透社揭露，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍事裝備。國民黨黨主席朱立倫今天對此指出，若透過軍購解決台美貿易嚴重逆差問題，是不務實的。

路透社報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍事裝備。國防部今天並未具體回應，但強調只要能夠滿足建軍重點的武器裝備，都是籌獲標的，並考量敵情威脅、產能、交易期程等，審慎評估規劃，以符合特別預算的需求。

朱立倫今天出席國民黨新竹縣部舉行新春團拜活動，媒體提問，對於路透社報導台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元軍事裝備的看法。

對此，朱立倫表示，任何的軍購必須是國防需要，只要是國防需要，國民黨都表示支持，但透過軍購解決台美貿易嚴重逆差問題，是不務實的。

朱立倫指出，事實上光去年的貿易逆差就高達782億美元，應要透過經貿談判，例如關稅、採購、貿易等條件改變，才能真正解決問題。

他說，採購並不會解決貿易逆差的問題，不過要採購什麼項目與內容，才是民眾所關心的。

立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，今天下午將召集朝野協商。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫指出，尊重並支持韓國瑜召集此朝野協商，盼能化解不同意見與衝突，讓預算可以執行，若有不足也可提出進行追加減預算，以解決問題。

對於民眾黨前主席柯文哲父親柯承發辭世，朱立倫表示，昨天已表達深切哀悼，也希望柯文哲與家屬能節哀及珍重。（編輯：戴光育）1140218

延伸閱讀
路透：台灣考慮向美國採購70億至100億美元軍武傳台對美百億美元軍購 國防部：依敵情威脅審慎評估國防預算將增至GDP3% 學者促提採購神盾艦等主戰儎台賴總統：將編特別預算 拚國防預算達GDP3%以上國防部與美簽249億元合約 購3套先進地對空飛彈系統
朱立倫
國民黨推非碳取代非核 綠：朱立倫改了身分就換立場國民黨：高層級代表團訪美 將與美方核心溝通
韓國瑜
傳卓榮泰找王金平促朝野協商 政院：各界都關心總預算總預算協商將登場 綠盼各黨發揮智慧善解
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：