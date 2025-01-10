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台美簽署NASAMS防空飛彈合約 履約期至2034年

2025/1/10 18:11（1/10 18:22 更新）
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圖為先進地對空飛彈系統（NASAMS）。（圖取自挪威亞洲康堡集團網頁kongsberg.com）
圖為先進地對空飛彈系統（NASAMS）。（圖取自挪威亞洲康堡集團網頁kongsberg.com）
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（中央社記者吳書緯台北10日電）美國政府去年10月宣布軍售台灣「先進地對空飛彈系統」（NASAMS）。根據政府電子採購網今天公布決標公告，台灣駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）簽署防空飛彈系統彈藥採購案，決標金額新台幣103億餘元，履約期至2034年。

美國去年10月25日公告先進地對空飛彈系統、L頻段雷達換裝案及非L頻段雷達換裝案等3項對台軍售案。

根據政府電子採購網今天公布最新決標公告，台灣駐美軍事代表團已代表國防部，與美國在台協會（AIT）簽署相關軍售採購合約。

據了解，標案名稱為「防空飛彈系統彈藥」的採購案，即先進地對空飛彈系統，合約金額為新台幣103億1172萬1296元，履約期間為去年12月27日至2034年2月15日，履約執行機關為空軍司令部，履約地點為台北市松山區、新北市淡水區。

「L頻段機動雷達採購案」合約金額為新台幣64億2067萬6860元，履約期間為去年12月18日至2030年3月31日，履約執行機關為空軍司令部，履約地點為新北市石門區、苗栗縣後龍、高雄市田寮區、花蓮縣。

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「非L頻段機動雷達採購案」合約金額為新台幣76億1675萬5508元，履約期間為去年12月18日至2030年3月31日，履約執行機關為空軍司令部，履約地點為台北市北投區、苗栗縣後龍、屏東縣恆春、花蓮縣壽豐。

國防部去年指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經俄烏戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與國軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。（編輯：謝佳珍）1140110

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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