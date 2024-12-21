美國國會通過開支法案 政府關門危機解除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國會今天凌晨通過政府開支法案，趕在繁忙的耶誕節旅行旺季開始前最後一刻猛然加速行動，解除聯邦政府關門危機。

綜合路透社和法新社報導，共和黨掌控的聯邦眾議院稍早批准法案後，送交民主黨掌控的聯邦參議院表決。參院隨即在原支出法案午夜到期過後38分鐘，以85票對11票通過新的支出法案，繼續提供政府經費。

法案現在將呈交白宮，預計總統拜登（Joe Biden）將簽署成法。

根據法案，美國聯邦政府撥款期限將延長至明年3月14日，包括為受災各州提供1000億美元及為農民提供100億美元補助，並延續將於年底到期的農場和糧食援助計畫。但法案未應總統當選人川普（Donald Trump）的要求提高債務上限。

稍早眾院表決時，一些共和黨議員因法案未砍支出而投下反對票。不過同黨籍議長強生（Mike Johnson）提醒，明年共和黨將掌握更大勢力。因為今年11月大選時，白宮與參眾兩院多數黨都已由共和黨奪下。

強生在眾院表決後告訴媒體記者：「這是填補空缺的必要步驟，讓我們度過到能在政府支出最終決定上留下印記的時刻。」他並表示，川普也支持今天這份法案。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則說：「兩黨合作的做法最終勝出，這是好消息。...這對美國和美國人來說是好的結果。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國聯邦政府若是關門，將會打亂從執法到國家公園等一切運作，並暫停發薪給數百萬名政府雇員。

1個旅遊業公會曾警告，航空公司、飯店和其他公司面臨的損失恐達每週10億美元，並導致繁忙的耶誕節旺季出現大規模混亂情況。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1131221