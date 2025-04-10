川普簽行政命令簡化對外軍售流程 將擬優先夥伴名單

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）美國總統川普今天簽署一項行政命令簡化對外軍售流程，以提升效率；同時，行政命令也指示美國國防部長、國務卿擬定一份傳統武器移轉的優先夥伴名單，並優先考量將最終裝備交給這些夥伴。

川普（Donald Trump）今天在白宮簽署多項行政命令，其中包括一項為了提升防務銷售系統（defense sales system）效率及問責機制的行政命令。

路透社報導，一名白宮官員表示，「我們無法以可靠、有效的方式向關鍵盟友提供武器系統，導致這個問題的主因是我們在批准對外軍售過程中的低效率與不一致性。」

報導指出，這項行政命令可能會增加洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、雷神技術（RTX）及波音公司（Boeing）等美國大型國防承包商的銷售額。

根據白宮發布資訊，這項行政命令能改善對外防務銷售系統，確保美國產品能可靠且可預測地交付外國夥伴及盟友，以支持美國外交政策目標；同時並簡化對外防務銷售的相關法規。

另外，這項行政命令指示美國國防部長及國務卿擬定一份傳統武器移轉的優先夥伴名單，優先考量將最終裝備交給這些夥伴。

行政命令也指示美國國防部長、國務卿及商務部長於90天向美國總統提交一項計畫，內容包括改善防務系統銷售透明度、提前於採購流程納入可出口性的要求，以及整合軍售批准程序。

根據白宮資料，川普致力確保「美國擁有全球最強大、技術最先進的軍隊，並由一個能力強大的盟友及夥伴網絡支援。」發展迅速且透明的對外防務銷售系統，使美國能與夥伴國有效進行防務合作，是實現這些目標的基礎。

簡化程序將為和美國的防務合作增添信任，強化盟國及時採購關鍵防務技術的能力。

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白宮資料指出，川普政府目標是強化盟友的分擔能力、促進全球穩定，並提升美國在關鍵地區的戰略影響力。這項行政命令確保美國及盟友維持裝備精良，以反制新興威脅，促進全球和平、安全。

美國是台灣向外軍事採購的主要來源國，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）3月接受媒體專訪表示，台灣已支付美國但未交付的武器系統金額，實際已不到100億美元（約新台幣3276億元），且數字正不斷下降。（編輯：陳慧萍）1140410