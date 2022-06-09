更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

特派現場／俄羅斯入侵激發愛國心 烏克蘭加速去俄化進程
國際

特派現場／俄羅斯入侵激發愛國心 烏克蘭加速去俄化進程

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
菲律賓採認台灣預防接種證明 打高端疫苗同樣免隔離
首頁 / 國際
共機頻挑釁
新聞專題
共機頻挑釁2/210

日韓媒體民調 73%受訪者認中國恐武力犯台

2022/6/9 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」與韓國「韓國日報」日前進行共同民調，不論是日本還是韓國受訪者，都有高達73%認為中國恐將武力犯台。

讀賣新聞與韓國日報在5月20日到24日進行民調，回答未來日韓關係將會變好的受訪者，在日本有31%，較2021年調查提高17個百分點；在韓國則有53%，較2021年調查增加24個百分點。

報導分析，認為日韓關係會變好的日韓受訪者大幅增加，可能跟5月10日上任的韓國總統尹錫悅有意改善「二戰後最差」日韓關係給人好感有關。

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，被問到在「最近的將來」認為自己國家有遭受其他國家攻擊之虞的比率，在日韓分別高達60%及59%。

另外，不論是日本還是韓國受訪者，都有高達73%比率認為中國恐怕會軍事侵犯台灣。

為了對抗中國與俄羅斯，日本有67%受訪者、韓國有77%受訪者認為應跟美國合作因應，日韓民眾對安全保障環境的危機及跟美國合作的意識相當一致。

這項民調針對日韓年滿18歲公民為對象，採用電話調查進行，在日本獲得1019人回答、在韓國獲1000人回答。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110609

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀