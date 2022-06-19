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共機頻挑釁
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共機頻挑釁1/212

10架共機擾台 轟6深入東南空域

2022/6/19 18:23（6/19 18:29 更新）
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空軍19日傍晚發布共機動態，10架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
空軍19日傍晚發布共機動態，10架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者黃雅詩台北19日電）空軍今天傍晚發布共機動態，10架共機（1架空警500預警機、1架轟6機、2架殲11、4架殲16、2架殲10）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中轟6機深入台灣南方及東南空域。

空軍表示，採取派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等應處作為。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日有39架次共機擾台，為今年以來數量最多一次，5月30日的30架次，是今年數量第2多。（編輯：蘇志宗）1110619

圖為轟6同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
圖為轟6同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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