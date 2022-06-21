29架共機擾台創今年第3多 6架轟6深入菲律賓海

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）空軍晚間發布共機動態，今天有高達29架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創今年迄今共機擾台數量第3多紀錄；其中，運9通信對抗機、運8電偵機與6架次轟6機深入台灣東南空域，並進入菲律賓海。

根據空軍公布，擾台共機包括1架次運9通信對抗機、1架次運8電偵機、6架次轟6機、1架次運油20機、2架次空警500機、1架次運8反潛機、8架次殲16機、4架次蘇愷30機及5架次殲11機，共29架次。

空軍表示，採取派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等應處作為。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架次共機擾台，為今年以來數量最多一次，5月30日的30架次，是今年數量第2多，今天的29架次是數量第3多。（編輯：林克倫）1110621