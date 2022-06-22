29架共機擾台 吳釗燮：堅持主權民主不屈服霸凌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北22日電）中共解放軍昨天多達29架軍機擾台。外交部長吳釗燮表示，此舉顯示威權中國對台灣的軍事威脅愈來愈嚴重，但台灣絕不會屈服或投降，絕不會因為中國霸凌就放棄台灣的主權與民主。

吳釗燮今天上午在外交部推特（Twitter）以署名JW發表個人推文，他轉引國防部推特昨晚公布的訊息指出，昨天多達29架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

吳釗燮認為，中共解放軍最新的大規模演習顯示，威權中國對台軍事威脅愈來愈嚴重，但台灣絕不會向霸凌者屈服（cave in）或投降，台灣絕不會放棄主權與民主，「想都別想（Not a chance）！」。

昨天有多達29架次共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），創今年第3多紀錄。美國國務院一位不具名的發言人透過中央社表示，美方敦促北京停止在軍事、外交及經濟上脅迫台灣，並重申台海和平穩定是美國持久利益。（編輯：郭無患）1110622