6架共機擾台 運8遠干機反潛機貼近海峽中線末端

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）空軍今天晚間發布共機動態，共有6架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包括1架次運8遠干機、1架次運8反潛機 、4架次殲16機。其中運8遠干機與運8反潛機的飛行軌跡貼近海峽中線末端。

空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

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國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日有39架次共機擾台，為今年以來數量最多一次，5月30日的30架次，是今年數量第2多。

此外，昨天有高達29架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創今年迄今共機擾台數量第3多紀錄；其中，運9通信對抗機、運8電偵機與6架次轟6機深入台灣東南空域，並進入菲律賓海。（編輯：蘇龍麒）1110622