更多編輯台推薦新聞：
家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄
國際

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

6架共機擾台 運8遠干機反潛機貼近海峽中線末端

2022/6/22 22:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北22日電）空軍今天晚間發布共機動態，共有6架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包括1架次運8遠干機、1架次運8反潛機 、4架次殲16機。其中運8遠干機與運8反潛機的飛行軌跡貼近海峽中線末端。

空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日有39架次共機擾台，為今年以來數量最多一次，5月30日的30架次，是今年數量第2多。

此外，昨天有高達29架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創今年迄今共機擾台數量第3多紀錄；其中，運9通信對抗機、運8電偵機與6架次轟6機深入台灣東南空域，並進入菲律賓海。（編輯：蘇龍麒）1110622

延伸閱讀
10架共機擾台 轟6深入東南空域30架共機擾西南ADIZ 數量排名今年第27架共機擾台西南ADIZ 空軍兵力應對
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族