中國稱台海非國際水域 美憂台面臨更頻繁海上挑戰

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）根據熟知內情人士，拜登政府官員已決議否定中國宣稱台灣海峽非「國際水域」的新說法，且日益憂心中方立場可能導致台灣在海上面臨更頻繁的挑戰。

彭博上週報導，中國官員近幾個月與美國官員會面時，屢屢提出這類說法，提高中國準備對美國區域影響力和軍力做出新挑戰的可能性。

中國長期宣稱台海為其專屬經濟區，認為外國軍艦在該水域活動有其限制。儘管中國屢次抗議美軍在台海的行動，之前與美中官員會面時，台海法律地位並非固定談話要點。

基於當前全球安全環境已因俄羅斯入侵烏克蘭而令人憂心，中國提出此說的時間點引發美國政府內部警惕。中、俄2月在聯合聲明中暗示兩國可能支持彼此的領土聲索，有官員認為這樣形同試圖劃分勢力範圍。

消息人士表示，美國總統拜登（Joe Biden）已聽取相關簡報，國安團隊正在檢視中國說法，以瞭解其確切指涉意涵。團隊正在研究中國過去數十年形容台海的用詞，並與美國盟友合作評估他們對這些用語的詮釋。

官員表示，美國官員日益憂心，中國可能是要故意模糊台灣周邊海域法律地位的詮釋，其作法引人聯想中國把相關海域視為內部航道。拜登政府已向北京表達自身立場。

目前還不清楚中國所稱的「國際水域」是什麼意思，但這項用語可能是要嚇阻美艦通過台海，北京曾批評這種作法不利穩定，並向「台獨勢力」釋出錯誤訊號。

消息人士表示，目前也還不清楚中國是否採取實際步驟來執行自身立場。中國之前一些主張偶爾才會執行，像是2013年劃設航空識別區（ADIZ）等。共機近年時常侵擾台灣防空識別區，以此探測台灣的防禦，但海上挑戰較為有限。

白宮與中國駐華府大使館未立即回應置評要求。

彭博指出，美國不太可能受中國更獨斷的發言阻止。俄羅斯2月侵略烏克蘭後，中國聲稱擁有對台主權已再度引發關注。一些美國官員認為中國正在衡量華府對烏克蘭危機的反應，藉此預測美方會如何因應北京對台採取更具侵略性的行動。

美國軍艦每年數度取道台灣海峽往來東海與南海，2020年起平均每月達一次左右。根據彭博彙整的數據，美國海軍今年已至少5度通過台海，且可能會繼續通行。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）日前已表示：「台灣海峽是一條國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。」

他並重申，美國十分關切中國「針對台灣的侵略性言論和脅迫活動」，表示美國「將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110619