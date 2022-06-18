中國宣稱擁台海主權 或將推外國軍艦報備制度

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中國官員過去數月在與美國官員會晤中，多次聲稱台灣海峽不是國際水域。圖為美軍第七艦隊提康德羅加級導向飛彈巡洋艦皇家港號5月10日通過台海。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）

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（中央社台北18日電）中國過去數月多次聲稱台灣海峽不是國際水域，對台海享有主權。中國涉台學者包承柯接受港媒專訪稱，中方關於台海的表述，解決了外國軍艦是否可以自由來回的問題，今後或將推出報備制度。

中國官員過去數月在與美國官員會晤中，多次聲稱台灣海峽不是國際水域。

中國外交部發言人汪文斌13日稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里。根據「聯合國海洋法公約」和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

汪文斌聲稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

香港01今天發布對上海東亞研究所助理所長包承柯的專訪。他解讀，這是中國政府「對於台灣局勢所做的主權闡述」。

包承柯稱，中國大陸也駁斥了「國際水域」的說法，指其並非法律概念，法律上另有大家都可以去的「公海」，專屬經濟區就是屬於沿岸國家所管轄的。

他認為，中國大陸這套表述是比較四平八穩的認識和理解，也是汪文斌第一次正式表述，表達中國政府基本立場和概念，應該是經過認真研究思考和嚴格論證過程的官方說法。

包承柯稱，中國政府關於台灣海峽的表述，解決了外國軍艦是否可以自由來回的問題，釐清專屬經濟區的管轄。「台灣海峽既不是公海，也不是國際水域，需要中國政府做出管轄。」過去中國政府沒有這麼明確做出判斷，這次是很明確的判斷。

他並稱，今後在此水域經過的話，若是涉及主權範圍，將會有一些合理的管理。特別是外國軍艦本來就具有干涉中國內政的性質，其他國家的軍艦跑到專屬經濟區自由航行，帶有威脅和挑戰性，這是中國政府所不能接受的部分。

針對美國界定台海屬「國際水域」，其軍艦進出是要「維護自由航行」，包承柯稱，台灣海峽本來就不是公海，1982年聯合國通過「海洋法公約」，美國為了逃避承擔責任，至今沒有加入，無視國際法的規定，又在其中航行，根本是霸道行為。

他並指美國不承擔國際法義務，對200海里專屬經濟區持否定態度，甚至在一些地方連領海12海里的範圍都不接受，只接受3海里的領海界定，都是為了方便其軍艦在海洋上橫行霸道、通行無阻的做法。

至於中國外交部的台海表述在未來會不會有進一步的具體作為或舉措，或者接下來美國軍艦進入台灣海峽會否受到限制？包承柯以中國大陸海洋調查船在日本經濟水域放觀測物體遭到質疑為例，表示在專屬經濟區做什麼事情，都會受到管轄，要做什麼都要經過報備、清楚了解，屬於主權概念範圍之內。

包承柯認為，就好比此前中國大陸宣布劃定防空識別區一樣，沒宣布之前可以自由進入；但在宣布之後，進入的話就要報備。因此，對於台灣海峽專屬經濟區的管轄，不只是透過中國外交部發言人的說法，今後或將推出報備制度。

他說，美國有其橫行霸道的一面，如果產生了磨擦性的問題，還需要和美國政府進一步交涉。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110618