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22架共機擾台ADIZ 111年數量第4多

2022/6/23 21:01
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（中央社記者游凱翔台北23日電）空軍今天晚間發布共機動態，22架共機（2架運8反潛機、2架空警500、1架運8遠干機、10架殲16、5架殲轟7、2架轟6）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中2架運8反潛機深入台灣南方及東南空域。

空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，中共機艦活動已變成系統性的擴張行動，在戰略目的上展現軍事的威懾能力，以反制外軍可能介入東海、南海，及作為支持未來在國際法上法律戰的論述，展現出中國能夠有效執行海上跟空中秩序治理。

政治層面上，蘇紫雲認為，中共即將舉行二十大，中國領導人習近平想藉此維穩內部，展現出自身是中國民族主義捍衛者的態度。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架次共機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架次，是今年數量第2多；6月21日的29架次是數量第3多，此外，根據日本防衛省統合幕僚監部公布的訊息，同一天還有1艘「052C」驅逐艦、1艘「056A」護衛艦21日通過台灣宜蘭東部、日本與那國島之間海域；至於今天的22架，則是今年數量第4多。（編輯：蘇龍麒）1110623

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